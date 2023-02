Thomas Vermaelen zal geen deel uitmaken van de staf van Tedesco, maar KBVB wil hem wel in andere functie

Thomas Vermaelen verdwijnt uit de staf van de Rode Duivels.

Bondscoach Domenico Tedesco zal zijn eigen assistenten meebrengen. De contracten van Andreas Hinkel (40) en keeperstrainer Max Urwantschky (41) zijn wel nog niet helemaal rond.

Wie alleszins niet in de staf van Tedesco zal zitten is Thomas Vermaelen. Vermaelen was assistent onder Roberto Martinez, onder meer op het WK in Qatar. Ook voor keeperstrainer Erwin Lemmens zal er dus wellicht geen plaats zijn.

"Ik heb begrepen dat Thomas Vermaelen voor de KBVB zeer belangrijk is en dat ze hem graag in een technische rol willen behouden. Die gesprekken zijn lopende", zegt nieuw bondscoach Tedesco bij Sporza.