Akelig incident: Azpilicueta krijgt trap vol in gezicht en na tien minuten weggedragen, speler zou bij bewustzijn zijn

Een akelig incident op een voetbalveld is helaas nooit uit te sluiten. Dat heeft ook Azpilicueta moeten ervaren.

Het gebeurde allemaal tijdens de competitiewedstrijd Chelsea - Southampton in de Premier League. Chelsea-speler César Azpilicueta kopte een bal weg uit het eigen strafschopgebied en kreeg hierbij een soort karatétrap van bezoeker Sékou Mara te verwerken. Die probeerde namelijk een retro, terwijl daar niet de ruimte voor was.

Sékou Mara greep zich nadien ook naar de haren toen hij zag wat de gevolgen waren. Onmiddellijk werd om assistentie geroepen, want Azpilicueta was vol in het gezicht geraakt. De Spanjaard werd een tiental minuten op het veld behandeld. Daardoor zou ook bijna een kwartier aan extra tijd bijkomen aan het einde van de wedstrijd.

Luid applaus

Uiteindelijk werd de rechtsachter van Chelsea op een brancard gebonden en onder luid applaus van het publiek van het terrein gedragen. Volgens de laatste berichten zou hij wel bij bewustzijn zijn.