Guardiola bijt terug naar kritikasters: "Als het werkt in de CL ben ik opeens een genie"

Pep Guardiola heeft soms wel eens een verrassing in petto. In de topper tegen Arsenal zette hij bijvoorbeeld Bernardo Silva als linksachter. Dat werd op hoongelach onthaald door journalisten en analisten. Hij moest ook bijsturen. Op zijn persconferentie vrijdag haalde hij uit.

Guardiola kon wel toegeven dat hij fout zat. "Ik heb wat anders geprobeerd en het was verschrikkelijk", liet hij weten. Maar ermee stoppen is hij niet van plan. "Als het werkt ben ik dapper, maar als het niet werkt zeggen jullie dat ik te veel nadenk of zelfs arrogant ben. Wat doet Pep nu weer met zijn tactiek? Waarom speelt Kevin De Bruyne niet iedere wedstrijd? Nou, omdat Kevin niet alle wedstrijden kán spelen. Hij moet ook fris in zijn hoofd blijven."

"Ik kan niet iedere avond rustig naar bed gaan, de volgende ochtend wakker worden, de tegenstander analyseren en denken: laat ik maar met de elf spelers beginnen die volgens 89 procent van het land moeten spelen. Als ik een beslissing neem, dan geloof ik daar ook echt in. Ík moet het voelen. Ik neem mijn baan ongelooflijk serieus en ik ben niet naïef. Maar als ik iets verander zeggen mensen weer dat ik hier ben gekomen om het voetbal opnieuw uit te vinden."

Tegen Arsenal corrigeerde hij vlug. "En toen deden we weer wat we ook in de vorige wedstrijden deden. Maar het is onjuist om te zeggen dat de tactiek niet klopte vanwege Bernardo op de linksbackpositie. Zo zat het niet, absoluut niet. Mensen klaagden ook toen Fabian Delph en Alex Zinchenko op de backpositie kwamen te spelen. Maar als het werkt in de Champions League, is Pep opeens een genie.'