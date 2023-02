Tottenham-fan die doelman van Arsenal schopte kent al zijn straf

Vorige maand werd doelman Aaron Ramsdale aangevallen door Joseph Watts, een supporter van Tottenham.

Na de wedstrijd ging Ramsdale in conflict met Richarlison van Tottenham. Toen hij zijn gerief wilde halen achter doel kreeg hij een trap van Watts die over de boarding was gesprongen.

De politie kon de man later aanhouden, nadat hij weer in de tribune verdwenen was. De dader kent nu zijn straf. Hij moet een schadevergoeding van 100 euro betalen, krijgt een taakstraf van 150 uur en mag vier jaar lang geen enkel stadion in.

“Dit incident heeft een psychologisch effect, want Ramsdale zal dit voorval bijblijven telkens wanneer hij het veld opstapt”, zei de rechter.