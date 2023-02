David Bates en KV Mechelen gaven alweer overwinning uit handen: "Bij momenten waren we de dominante ploeg"

Alweer geen overwinning voor KV Mechelen.

Tegen Eupen slikte KV Mechelen in de slotminuten nog twee goals en verloor het, tegen leider Racing Genk scoorde Heynen in de slotseconden nog de gelijkmaker. En zo is KV Mechelen nog altijd niet helemaal uit de gevarenzone.

"We speelden een hele sterke partij tegen de leider. Bij momenten waren we de dominante ploeg en creëerden we kansen. In balbezit toonden we echt kwaliteit", zei verdediger David Bates bij HLN.

KV Mechelen trekt volgende week naar Seraing, wellicht een cruciaal duel in de strijd om het behoud. KV Mechelen hoopt daar na twee nederlagen en twee gelijke spelen toch nog eens te winnen.