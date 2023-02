🎥 Rashford blijft maar scoren bij winnend Manchester United

Manchester United heeft zondagmiddag uitstekend geprofiteerd van het puntenverlies van Manchester City door met 3-0 te winnen tegen een Belgisch getint Leicester City.

Met Timothy Castagne en Wout Faes stonden er twee Belgen aan de aftrap bij Leicester. Tielemans en Praet begonnen op de bank.

Daar waren ze getuige van Premier League-doelpunten 13 en 14 van Marcus Rashford dit seizoen. Ondertussen is het al de 5e wedstrijd op rij in de Premier League dat hij trefzeker is. Maar tussen die 5 wedstrijden door, scoorde hij ook aan de lopende band in de Europa League en League Cup.

De inbreng van Tielemans en Praet bracht niet veel soelaas voor de bezoekers want op het uur zorgde Jadon Sancho voor de 3-0.

Door de overwinning nadert Manchester United tot op 3 punten van Manchester City. Leider Arsenal staat nog 5 punten boven de Red Devils met één wedstrijd minder gespeeld.