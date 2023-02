Tedesco legt uit waarom er geen plaats meer is voor Vermaelen bij de Rode Duivels: "Soms is het goed om niet te veel te weten"

Thomas Vermaelen is niet langer een onderdeel van de sportieve staf bij de Rode Duivels. De spelersgroep wou hem héél graag aan boord houden, maar Domenico Tedesco legt uit waarom dat niet het geval is.

Andreas Hinkel en Max Urwantschky worden respectievelijk de assistent en doelmannentrainer van de Rode Duivels. De komende dagen moeten klaarheid brengen over de volledige samenstelling, maar Thomas Vermaelen zal er niét bij zijn. Al zoekt de KBVB wel naar een andere rol voor de voormalige verdediger.

“Het is nooit een discussiepunt geweest”, aldus Domenico Tedesco in Het Laatste Nieuws. “Ik ken Thomas ook helemaal niet, hé. Soms is het goed om niemand van vroeger erbij te hebben. Net daarom heb ik ook geen contact gehad met Roberto Martinez. Soms is het beter om te beginnen vanaf nul en niet te veel te weten.”