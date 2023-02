Hommeles tussen grote heren in La Liga: "Dat plezier gun ik Tebas niet!"

Joan Laporta, de voorzitter van Barcelona, wordt momenteel onderzocht naar aanleiding van dubieuze betalingen. De baas van La Liga, Javier Tebas, vindt dat de preses van de Catalanen uitleg moet verschaffen of moet opstappen. Laporta kon daar niet mee lachen...

Opstappen is immers geen optie, laat Laporta dinsdag weten. "Ik zal Tebas niet het plezier gunnen om op te stappen als president van Barcelona. Dat bepalen de socios. Wie zal proberen om de geschiedenis en het imago van Barcelona te besmeuren, mag een krachtig antwoord verwachten", klonk het.

"Wat we hebben bereikt, heeft ons een hoop werk, moeite en spectaculair voetbal gekost. Als president zal ik daarom zulke pogingen om onze glorieuze geschiedenis aan te tasten niet toestaan."

Laporta liet zich ook ontvallen dat Tebas iets heeft tegen zijn club sinds ze nee zeiden tegen een deal met CVC, een bedrijf dat veel geld wou investeren in La Liga. "Hij heeft het ons nooit vergeven dat we nee hebben gezegd tegen CVC en tegen de Super League. Hij toonde dat hij tegen Barça is."