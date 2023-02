Rondje op het Kampioenenbal: Real Madrid haalt dubbele achterstand op én haalt héél hard uit, Napoli wint in Duitsland

Onze Belgische clubs komen pas later deze week in actie, maar vanavond stond er al Europees voetbal op het menu. Een overzicht.

Liverpool FC 2 - 5 Real Madrid

Understatement: wat een leuke wedstrijd! Liverpool FC schoot als een komeet uit de startblokken. Na een kwartier voetballen stonden The Reds al op een dubbele voorsprong. We moeten het overigens zeggen: Thibaut Courtois zag er niet al te fris uit bij de 2-0 van Mo Salah.

Het was echter hét sein voor De Koninklijke om het gaspedaal vol in te drukken. Vinicius Junior zorgde er helemaal alleen voor dat de bordjes nog voor de koffie opnieuw in evenwicht hingen. Karim Benzema - ook met twee rozen - en Eder Militao deden de rest. De Engelsen KO?

Eintracht Frankfurt 0 - 2 SSC Napoli

SSC Napoli mag in eigen land stilaan het titelfeest plannen. Maar ook in Europa gaat Partenopei niet op de lauweren rusten. En dat heeft Eintracht Frankfurt ondervonden. Cruise control aan en gaan. Victor Osimhen en Giovanni Di Lorenzo waren de afwerkers van dienst.