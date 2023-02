Ploegmaat kan het niet laten en jent Thibaut Courtois nog eens met blunder in de Champions League

Thibaut Courtois ging in het Champions League-duel tegen Liverpool stevig de mist bij het doelpunt van Salah. Gelukkig was het slechts een voetnoot in de overwinning.

Na vier minuten had Thibaut Courtois al de goal van Darwin Nunez, met een hakje, moet incasseren en na een kwartier ging de Belgische nummer één ook stevig de fout in.

Op een botsende terugspeelbal van zijn ploegmaat Carvajal probeerde Courtois de bal controleren, maar dat mislukte volledig. De bal belandde op de knie van Courtois en belandde in de voeten van Mo Salah, die de 2-0 binnen tikte.

Uiteindelijk was de fout van Courtois een voetnoot in de match want Real won nog met 2-5 na twee doelpunten van Vincius Junior, één van Militao en ook nog twee keer Benzema. Real is dus al bijna zeker van een plaats bij de laatste acht in de Champions League.

Toch kon één ploegmaat van Thibaut Courtois het achteraf niet laten om hem nog eens op zijn fout te wijzen. Dani Ceballos, die inviel voor Rodrygo zo'n tien minuten voor tijd, reageerde op de Instagram-post van Courtois met: "Geweldige assist, vriend." Courtois wordt er liever niet meer aan herinnerd.