Europa League: Manchester United wipt Barcelona, Ajax onderuit in Duitsland en ook Mourinho en co gaan door

In de play-offronde van de Europa League stonden nog heel wat terugwedstrijden op het programma. Manchester United-Barcelona was de topwedstrijd van de avond.

Na de zinderende 2-2 van vorige week werd al uitgekeken naar de terugwedstrijd Manchester United-Barcelona. Barça kwam na twintig minuten op voorsprong na een penalty van Lewandowski waar De Gea nog een hand tegen zette, maar de bal ging toch binnen.

In de tweede helft ging Manchester United erop en erover met twee Braziliaanse goals. Na twee minuten in de tweede helft maakte Fred gelijk en een kwartier voor tijd maakte Antony de winning goal. Vorig jaar werd Barça in de kwartfinale van de Europa League uitgeschakeld, nu al twee rondes eerder.

Union Berlin en AS Roma gaan door

Na de 0-0 van vorige week trok Ajax naar Union Berlin, een van de leiders in Duitsland. Na twintig minuten kwam de thuisploeg op voorsprong dankzij een penalty, net voor de rust werd het 2-0 dankzij Juranovic na mistasten van Ajax-doelman Rulli. Kudus maakte na de rust nog de 2-1, maar Doekhi deed na 5 minuten in de tweede helft het licht uit voor Ajax en legde de 3-1 eindstand vast.

AS Roma moest thuis aan de bak na de 1-0 nederlaag van vorige week tegen Salzburg. De ploeg van José Morinho klaarde de klus met 2-0 na goals van Belotti na 33 minuten en Dybala vijf minuten voor de rust. Ook Roma gaat dus door naar de volgende ronde.