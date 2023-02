'Tegenslag voor Real Madrid: het verliest belangrijke pion door een blessure net voor enkele belangrijke wedstrijden'

Geen goed nieuws voor Real Madrid en trainer Carlo Ancelotti. Het zou een belangrijke pion enige tijd moeten missen.

In het Champions League-duel tegen Liverpool viel David Alaba geblesseerd uit. Hij liep daarbij een hamstringblessure op. Officieel communiceerde Real Madrid nog niets over de blessure van Alaba, maar Marca lijkt meer te weten.

Volgens de Spaanse krant zou Alaba een maand uit zijn. Niet ideaal, want er komen net een aantal belangrijke wedstrijden voor Real aan. Zo is er de terugwedstrijd tegen Liverpool, de stadsderby tegen Atletico Madrid en de heenwedstrijd tegen Barcelona in de Copa del Rey.

Alaba staat al het hele seizoen vast in de verdediging bij Real. Meestal staat hij centraal achterin, maar ook week hij al uit naar de linksback. Daar speelde hij ook in zijn laatste wedstrijden.