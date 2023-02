🎥 Onhoudbare Doku van held naar antiheld in pijnlijke uitschakeling Rennes

Jeremy Doku leek donderdagavond de held te worden bij Rennes. De razendsnelle winger zorgde ervoor dat zijn ploeg op voorsprong kwam tegen Shakhtar Donetsk, maar in de penaltyreeks liep het mis...

Doku was de enige Belg aan de aftrap bij Rennes, want Ibrahim Salah en Arthur Theate begonnen op de bank. Salah mocht wel invallen en scoorde op aangeven van Doku de 2-0. Virtueel gekwalificeerd dus in de verlengingen. Doku was bij die fase onhoudbaar en zette perfect voor naar de tweede paal.

Maar in de laatste minuut scoorde Shakhtar toch nog en moesten verlengingen soelaas brengen. Daarin was Doku één van de drie jongens die zijn penalty miste en Shakhtar haalde het met 4-5.