🎥 Trossard geeft assist, maar ziet ook eigen doelpunt afgekeurd worden

Zaterdagmiddag won Arsenal, met Leandro Trossard in het basiselftal, met 0-1 van Leicester City. Het doelpunt viel net na de rust.

Leandro Trossard was aangever van dienst, Gabriel Martinelli afwerker van dienst. Trossard scoorde zelf ook, maar zag zijn mooie doelpunt afgekeurd worden.

Bekijk de video’s van de verschillende fases hieronder:

Martinelli makes it 1-0 to the Arsenal pic.twitter.com/WMcP1eRqMJ