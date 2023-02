Fans overschrijden de grens bij Chelsea: "Ze willen dat ik sterf en dat mijn kinderen sterven"

Chelsea kent een moeilijk seizoen in de Premier League. Graham Potter kent een moeilijke tijd in Londen. Niet alleen persoonlijk, maar ook zijn familie kreunt onder de reactie's van sommige fans.

Zondag staat de derby tussen Chelsea en Tottenham op het programma. Chelsea staat pas op de 10de plaats in de Premier League en zal nog moeten knokken om Europees voetbal te halen. De fans van Chelsea zijn niet tevreden, maar overschrijden een grens hoe ze dit uiten.

"Net zoals ik steun heb gekregen, heb ik ook minder leuke mails ontvangen waarin ze willen dat ik sterf en dat mijn kinderen sterven. Dat is natuurlijk niet leuk om te ontvangen", zei Potter op de persconferentie voorafgaand aan de derby tegen Tottenham Hotspur.

"Het is niet fijn en al helemaal niet voor mijn familie", aldus Potter, die ook aangeeft dat invloed heeft op zijn werk als trainer. "Je kan mijn familie vragen hoe het voor mij en voor hen is. Het is absoluut niet plezierig. Als ik zeg dat het me niet raakt, zou ik liegen..."