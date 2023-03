Everton-trainer Dyche ziet nog mankement bij Rode Duivel Amadou Onana: "Hij heeft alleszins de kwaliteiten"

Amadou Onana was één van de ontdekkingen op het middenveld van de Rode Duivels op het WK. Ook zijn nieuwe trainer bij Everton, Sean Dyche, is fan, maar hij ziet toch nog ruimte voor verbetering.

Amadou Onana maakte vorige zomer de overstap van Lille naar Everton. Daar is Onana een vaste waarde, ook na de trainerswissel. Onana speelde dit seizoen al 24 wedstrijden en maakte daarin één goal en gaf ook één assist.

Net aan die statistieken wil Everton-coach Dyche iets doen. Volgens de Engelsman moet Onana dan ook meer scoren. "Ik denk dat het gaat om hoe meer dingen je kunt toevoegen aan je prestaties, vooral als je jong bent", zei Dyche op een persconferentie.

Meer in de zestien komen

"Als je jong bent, kun je je spel aanpassen en we willen dat Ama zich kan aanpassen en kijken naar zijn rol op het middenveld. Toen ik opgroeide waren middenvelders allrounders, ze konden een beetje van alles."

Dat wil Dyche dus ook meer zien bij Onana. "Ik denk dat hij met zijn fysiek, vaker in het strafschopgebied moet komen. Hij is dan ook een stevige jong. Hij heeft alleszins de kwaliteiten om te infiltreren en ballen binnen te koppen. Maar dan moet je natuurlijk meer in het strafschopgebied komen", is Dyche toch streng.