Het mooiste sprookje? Nederlandse Amateurclub uit kleine gemeente met pittige derby's na nieuwe stunt op 180 minuten van Europees voetbal

In diverse landen ontstaan er al eens leuke voetbalsprookjes. Dit voorjaar is het in Nederland te doen.

Zaterdagavond is er de loting voor de halve finales van de KNVB Beker in Nederland. Zitten dan in de bokaal: Feyenoord, de winnaar van het duel tussen PSV en ADO Den Haag en de winnaar van het duel tussen De Graafschap en Ajax.

De 'grote drie' zouden dus potentieel in de halve finales kunnen belanden. En samen met hen ... SV Spakenburg. Club uit Bunschoten, spelend in de Tweede Divisie van het Nederlands amateurvoetbal.

Derby's tegen IJsselmeervogels

In het weekend spelen ze tegen ploegen als Katwijk, Kozakken Boys, De Treffers of de altijd pittige derby tegen de IJsselmeervogels.

Dat op zich is al iets uniek, want beide ploegen spelen in hetzelfde stadion en proberen elkaar de loef af te steken. De rode kant is van De IJsselmeervogels, de blauwe kant van SV Spakenburg.

De rode kant heeft een hoofdtribune van meer dan 1000 zitjes - ongezien in het amateurvoetbal. En dus heeft de blauwe kant dan maar als eerste amateurteam ooit voor skyboxen gezorgd in hun hoofdtribune. Naijver, jaloezie en pittige derby's dus.

Spakenburg staat momenteel zevende in de Tweede Divisie, promotie afdwingen zal er dit seizoen meer dan waarschijnlijk niet inzitten. Maar ze staan dus wel op twee wedstrijden van Europees voetbal.

Europa?

Want in de KNVB Beker schakelden ze deze week in de kwartfinales Utrecht uit, door in Utrecht met 1-4 te winnen. Twee rondes eerder hadden ze ook al verrassend Groningen uitgeschakeld door ginds met 2-3 te winnen.

Tegen Katwijk hadden ze tussendoor strafschoppen nodig, in de eerste twee rondes wonnen ze van DOVO (0-1) en TEC (2-1) - nog twee amateurclubs.

En dus mag het dorp met zo'n 21.000 inwoners zich opmaken voor een extra topwedstrijd. En wie weet een finale in de Kuip in Rotterdam, waar de hele gemeenschap dan meer dan twee keer binnen kan.

Bekende namen in de selectie? Niet echt. Het grootste talent is Luuk Admiraal. De 20-jarige aanvaller wordt uitgeleend door Excelsior Rotterdam en hij scoorde al acht keer in de competitie en dinsdag ook in de Beker bij Utrecht.

Hoever het sprookje nog kan gaan? Dat weet niemand. Maar de fans van 'de blauwen' dromen van een unieke finale.