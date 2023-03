Lokonga vertelt waarom hij niet naar AS Monaco ging na gesprek met Philippe Clement

Albert Sambi Lokonga werd tijdens de wintermercato gelinkt aan AS Monaco. Hij koos echter voor een uitleenbeurt aan Crystal Palace.

Albert Sambi Lokonga was deze winter op zoek naar speelminuten die hij bij Arsenal onvoldoende kreeg. Hij koos uiteindelijk voor Crystal Palace en niet voor het AS Monaco van Philippe Clement.

De ex-speler van Anderlecht was onder de indruk van wat Patrick Vieira van Crystal Palace hem te vertellen had. “Hij was zeer doorslaggevend in mijn beslissing. Ik had een gesprek met hem en met Philippe Clement”, vertelt Lokonga aan de RTBF.

“In een gesprek met liet Vieira me begrijpen dat ik speelminuten zou krijgen en dat was het verschil met Monaco. Als Clement me dat niet kon garanderen, dan bleef ik beter bij Arsenal.”

Vieira had dat wel over en ondertussen is Lokonga ook basisspeler geworden bij Crystal Palace. “Hij zei me dat er geen andere speler zoals ik in de ploeg was”, besluit Lokonga.