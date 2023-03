Grote kuis bij ploeg in 1B? Spits op weg naar Jupiler Pro League, trainer wil geen poenpakkers meer

Bij Deinze wil trainer Marc Grosjean voor volgend seizoen met de grote borstel door de spelerskern gaan. Heel wat spelers zullen moeten vertrekken.

Deinze heeft in de play-offs voor de degradatie niets meer te winnen of te verliezen. Trainer Marc Grosjean gaf een voorzet voor een grote kuis op zijn wekelijkse persbabbel.

“We hebben al enkele keuzes gemaakt, maar die kunnen nog altijd wijzigen. Wie het de komende weken laat hangen, vliegt er voor volgend seizoen uit. Het is niet zeker dat iemand die voor volgend seizoen onder contract ligt, er nog zal zijn”, klinkt het duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Volgens La Dernière Heure is spits Banfodé Dansoko op weg naar de Jupiler Pro League, al zijn er ook opties in de Franse Ligue 2. De ploeg uit 1A zou al heel concreet met hem aan het onderhandelen zijn, maar de Waalse krant zegt niet om welke club het gaat. Dansoko speelde in 2020 nog bij La Louvière in de amateurreeksen.

Grosjean zal het volgend seizoen hoe dan ook met een kleinere kern doen. “We hebben mensen nodig genre Christian Brüls. Iemand met heel veel ervaring en met de juiste mentaliteit. Ook jongeren die al iets getoond hebben, kunnen we goed gebruiken. Dat zijn mannen die ons naar 1A kunnen loodsen. Mannen die hier nog wat poen komen pakken niet. Inzake mentaliteit mogen we ons niet meer vergissen.”