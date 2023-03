78% balbezit maar Vincent Kompany kan ditmaal niet winnen in Championship

Het kan niet elke week feest zijn, ook niet voor Vincent Kompany en Burnley.

The Clares gingen zaterdagnamiddag op bezoek bij Blackpool, de 22e in stand. De bezoekers, met Cullen, Zaroury en Vitinho aan de aftrap, hadden zich wellicht verwacht aan een walk in the park maar dat gebeurde niet.

Bijna de hele partij was Burnley de betere ploeg, dat vertaalde zich dan ook in 78% balbezit en 5 schoten op doel tegenover 0 tussen de palen van Blackpool.

Maar het doelpunt viel niet waardoor de wedstrijd op 0-0 eindigde. Burnley behoudt wel een mooie bonus op eerste achtervolger Sheffield United dat met 1-0 verloor van Blackburn. Burnley telt 13 punten en en wedstrijd meer dan Sheffield. Voor rechtstreekse promotie heeft Burnley 17 punten voorsprong op Middlesbrough.