Engeland is zot van hem maar nieuwe coach niet onder de indruk van jonge Belg

Ruben Selles, de nieuwe coach van Southampton, heeft een vreemde manier om Romeo Lavia aan te moedigen. De Portugees zei dat hij nog niet in de ban was van de jonge Belg.

Ruben Selles werd op 24 februari de nieuwe trainer van Southampton. De Portugees heeft er werk aan: de Saints staan onderaan in de Premier League met vier punten achterstand op Leeds United, de eerste ploeg boven de streep. De wedstrijd tegen Leicester City, dat ook moeite heeft om uit de rode zone te komen, is erg belangrijk.

Aan Belgische zijde wordt Southampton niet voor niets nauwlettend in de gaten gehouden aangezien Roméo Lavia (19) er speelt. De verwachtingen voor de jonge middenvelder zijn hoog, maar hij maakt die ook waar. Als de Saints in de Premier League willen blijven, hebben ze zeker een goede Lavia nodig. Als ze ten onder gaan, is het jonge wonderkind er waarschijnlijk niet meer bij. Maar Ruben Selles is nog niet helemaal overtuigd van de voormalige Manchester City-man.

"Hij heeft nog geen indruk op me gemaakt. Ik denk dat hij meer kan tonene en verwacht dan ook meer", vertelde de Southampton-coach op een persconferentie. "Zijn voetbal is nog niet op pijl, hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen en verbeteren", klinkt het.

Als motivatiespeech kan het alleszins tellen...