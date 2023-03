Seraing doet Cercle even schrikken maar verliest nadien wel met 3-1 van vereniging

Cercle Brugge heeft zich tegen Seraing opnieuw in de top 8 gevoetbald. Het won met 3-1 van de Luikenaars.

Koude douche

De wedstrijd was nog niet goed en wel begonnen toen het al 0-1 stond voor de bezoekers. Na een goeie run van Marsoni werd Marius gevonden in de 16. Die hield zijn mannetje af om dan laag voorbij Warleson te scoren.

Orde op zaken in twee minuten tijd

Cercle meteen op achterstand en het duurde even voor de motor op gang kwam bi de groenhemden. Meteen na de0-1 kreeg Ueda nog een kans maar hij besloot te centraal. Halverwege lukte het dan toch om gelijk te maken dankzij een vrije trap van Hugo Siquet.

Eén luttele minuut later had Cercle de scheve situatie helemaal rechtgezet dankzij Ueda. Die plukte een hoge bal van Abu perfect uit de lucht en liet Dietsch geen kans in de benedenhoek.

Seraing moest opnieuw naar voor trekken maar dat lukte amper. Na 10 minuten in de tweede helft was het helemaal over en out voor de bezoekers toen Ueda de 3-1 tegen de touwen werkte.

Ook Kevin Denkey had maar al te graag willen scoren maar wanneer Dietsch niet op de jusite plek stond, knalde hij het leer hoog over.

De 4-1 was lange tijd dichterbij dan de 3-2 maar uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 3-1 overwinning voor Cercle Brugge. Door de overwinning springen ze over Charleroi naar plek 8, slechts 6 punten verwijderd van de vierde plaats van Club Brugge.