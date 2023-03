Club NXT-coach geeft toe na zege tegen RSCA Futures: "Wonnen non-match"

Club NXT ging vrijdag al winnen bij RSCA Futures. Een topper onder jeugdspelers en ook daar is de onderlinge rivaliteit groot. Club-coach Nicky Hayen erkent wel dat ze geluk hadden om met de drie punten naar huis te gaan.

Na de 1-2 werd het een ware belegering van het blauw-zwarte doel, maar de Bruggelingen knokten zich erdoor. "Ons spel was misschien minder goed, maar niet zoveel ploegen zullen komen winnen op Anderlecht", zei Hayen achteraf aan Het Nieuwsblad.

Club NXT moest het deze keer van zijn mentaliteit hebben en die was ruimschoots aanwezig. Hayen toonde dan ook heel veel respect voor zijn jonge veulens. "Ze moeten er heel veel voor doen, combineren dit ook met studies en trainingen bij de A-ploeg."

"Vorige week wonnen we een referentiematch tegen Beveren. Nu haalden we een non-match binnen, maar die horen er ook bij. Zo’n match tegen Anderlecht leeft onderling en het is mooi om die honger ook te zien en te voelen op het veld."