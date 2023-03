Megatransfer op de Europese velden is in de maak: 'Bayern München moet héél véél geld ophoesten om deze aanvaller te halen'

Bayern München is op zoek naar aanvallende versterking. En de Duitsers willen aan een héél lastige opdracht beginnen. De naam: Harry Kane.

Voor alle duidelijkheid: Harry Kane denkt aan een vertrek bij Tottenham Hotspur. De aanvaller wil een prijzenkast vullen en dat lijkt niet meteen te lukken bij The Spurs.

The Sun weet dat Bayern München concreet is voor de Engelse aanvoerder. Daniel Levy heeft echter geen zin om geschenken uit te delen. Met andere woorden: enkel de jackpot is hoog genoeg.

Honderd miljoen euro

Tottenham wil pas praten als er honderd miljoen euro op tafel komt. En daar wringt het schoentje in Beieren. Met 29 lentes op de teller is Kane niet meteen een investering met het oog op de toekomst.