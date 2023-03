Voormalig Rode Duivel heeft opvallende mening over ex-voetballers als VAR: "Op zo'n moment heb je enkel gezond boerenverstand nodig"

De discussie rond de werking van de VAR woedt dezer dagen in alle hevigheid. Tal van pionnen uit de voetbalwereld opperen om ex-voetballers in het busje te zetten. Geert De Vlieger is het daar niet helemaal mee eens.

“Ik heb ook al gehoord dat ex-voetballers als VAR een oplossing kunnen zijn”, aldus Geert De Vlieger in MIDMIDPodcast. “Maar zo ver wil ik het zelfs niet gaan zoeken. Er moet gewoon duidelijkheid komen.” Vooral een gebrek aan rechtlijnigheid is een doorn in het oog van de voormalige Rode Duivel. “Sommige beslissingen snap ik niet. Het was een fout met gestrekt been op een enkel, maar niet hoog genoeg. Dus wordt er niet ingegrepen. Het enige wat nodig is op dat moment is gezond boerenverstand.”