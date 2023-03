Anderlecht en Gent streken dit bedrag op en hebben nog zicht op extra miljoenen in Conference League

Anderlecht en Gent spelen deze week in de Conference League respectievelijk tegen Villarreal en Basaksehir. Voor beide clubs ligt er wel nog wat geld in het verschiet.

De Conference League is natuurlijk niet zo winstgevend als de Europa League en de Champions League. Als ze nog een ronde doorgaan krijgen ze nog één miljoen extra op de rekening gestort.

Als Anderlecht of Gent erin slaagt om de kwartfinales te halen, hebben ze zicht op een bonus van twee miljoen voor de halve finales en nog eens drie miljoen voor de finale, die op 7 juni in Praag wordt gespeeld. Het winnende team krijgt nog eens 2 miljoen. Er is dus potentieel nog eens € 8 miljoen te winnen.

Ze kregen al zeven miljoen tot nu toe: 2,94 miljoen euro startbonus; 1,33 (Anderlecht) en 1,2 miljoen (Gent) coëfficiëntenbonus; 1,33 miljoen voor hun resultaten, 625.000 € voor het overleven van de poules en 600.000 € voor het bereiken van de zestiende finales.