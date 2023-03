Hein Vanhaezebrouck laat zijn twijfels horen over RSC Anderlecht

KAA Gent overwinterde Europees. Ook Union SG en RSC Anderlecht spelen nog mee in Europa.

Op zijn persconferentie liet Hein Vanhaezebrouck horen dat Europees voetbal geen vergiftigd geschenk is, ook al zorgt het er soms wel voor dat je punten verliest in de Jupiler Pro League.

Dat Europees voetbal zorgt er dan ook voor dat KAA Gent bijvoorbeeld niet in de top vier staat op dit moment, maar dat neemt Vanhaezebrouck er wel bij. Ze slagen er wel in om telkens Europees voetbal te halen.

Met een B-elftal aantreden tegen Basaksehir is dan ook geen optie. “Ik verwacht niet dat Union met hun B-ploeg spelen, het is wel nog afwachten wat Anderlecht doet”, laat hij zijn twijfels horen. “Ik zal dat zeker niet doen want ik heb maar veertien jongens.”