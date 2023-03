Harry Kane zet een opvallende statistiek neer die enkel Sergio Agüero en Alan Shearer hem voordeden

Harry Kane heeft in zijn carrière opnieuw een mijlpaal bereikt. Hij kwam gelijk met Sergio Agüero en moet enkel nog Alan Shearer voor zich dulden.

Tegen Nottingham Forest scoorde Harry Kane de 1-0 en de 2-0. Zo maakte hij zijn 19e en 20e doelpunt in de Premier League dit seizoen.

Het was al voor de 6e keer dat hij 20 goals in één Premier League-seizoen maakte. De 1e keer deed hij dat in het seizoen 2014-2015. Nadien deed hij nog eens hetzelfde in de 3 seizoenen die daarna kwamen met 30 goals in het seizoen 2017-2018 als hoogtepunt. De 5e keer was in het seizoen 2020-2021.

6 keer 20 doelpunten in één Premier League-seizoen. Er zijn weinig spelers die dat ooit voordeden. Enkel Sergio Agüero (6) en Alan Shearer deden het hem ooit voor. Met zijn 29 jaar is het voor Kane perfect mogelijk om met Shearer gelijk te komen en zelfs voorbij te steken.