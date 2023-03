Jong AZ moet op zoek naar een nieuwe trainer nadat voormalige Rode Duivel er de brui aan geeft

Maartens Martens kende een grotere carrière in Nederland dan in België. Dit niet alleen als speler, maar ook als trainer. Na het seizoen stopt hij er mee, al verlaat hij daarvoor niet Alkmaar.

Maartens Martens stopt na dit seizoen als trainer van Jong AZ. Het was van tevoren al de bedoeling dat de voormalige Rode Duivel die functie twee jaar zou vervullen. Mogelijk blijft Martens wel werkzaam in Alkmaar.

Martens keerde in 2021, als trainer van Jong AZ, terug bij de club waar hij van 2006 tot 2014 furore maakte als speler, nadat hij bij Club Brugge zijn eerste stappen had gezet als trainer. "Het was logisch dat AZ en ik bij elkaar uitkwamen. Ik ken de filosofie van de club van vroeger', vertelde hij vrijdagavond tegen ESPN. "Het was een bewuste keuze dat ik twee jaar trainer zou zijn van Jong AZ. Wat ik hierna ga doen, is nog niet duidelijk. Ik wil eerst met AZ gaan zitten om te kijken wat hier mogelijk is. Misschien kan ik mij hier verder ontwikkelen, in welke rol dan ook', aldus de 38-jarige voormalige Rode Duivel.