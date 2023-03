🎥 Challenger Pro League: RWDM blijft op koers voor promotie na felbevochten zege tegen Club NXT

RWDM heeft zijn leidersplaats in de Challenger Pro League op het nippertje kunnen veilig stellen. Tegen Club NXT won het met 3-2.

Na de overwinning van SK Beveren bij Beerschot moest RWDM aan de bak tegen Club NXT. De thuisploeg kwam echter 0-1 achter in de eerste helft na een goal van Talbi.

Na vier minuten in de tweede helft bracht El Ouahdi RWDM langszij met zijn eerste van de middag. Op het uur zette diezelfde El Ouahdi zijn ploeg op voorsprong met zijn goal.

RWDM pakt in absolute slot nog de drie punten

Club NXT kwam een minuut later wel weer langszij dankzij Vermant. RWDM leek op een gelijkspel af te stevenen, maar gelukkig was er nog El Ouahdi, die in de slotseconden zijn hattrick compleet maakte en RWDM nog de drie punten bezorgde.

RWDM blijft zo aan de leiding in de promotie play-off van de Challenger Pro League en behoudt een voorsprong van drie punten op SK Beveren.

Bekijk enkele van de vijf goals