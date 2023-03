FC Barcelona bijt van zich af na omkopingszaak: "Een lastercampagne!"

De voorzitter van FC Barcelona, Juan Laporta, maakt zich geen zorgen over hun betrokkenheid in het omkopingsschandaal waar zijn club in betrokken is. Hij haalt hard uit naar degenen die hen beschuldigen.

Barcelona wordt verdacht van omkoping. Vrijdag besloot de aanklager van een Catalaanse rechtbank over te gaan tot vervolging van de club. De aanklager acht bewezen dat Barça in het verleden miljoenen heeft betaald aan de scheidsrechtersbaas. Het volledige verhaal kan u HIER lezen. Volgens Laporta is er echter geen reden voor zorg. "Barcelona is onschuldig en het slachtoffer van een lastercampagne", laat Laporta weten via Twitter. "Het is geen verrassing, maar we zullen Barça verdedigen en de onschuld van de club aantonen. Velen zullen iets moeten gaan rechtzetten", sluit hij af. Met dit laatste doelt hij op de reactie van Real Madrid. Zij willen zich namelijk burgerlijke partij stellen. Dat kan u HIER lezen.