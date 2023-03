Is het eind van FC Barcelona nabij? Ze zitten alvast in slechte papieren

Nadat FC Barcelona vrijdag is aangeklaagd in een corruptieschandaal ziet het er slecht uit voor de Spaanse traditieclub. Het zou zomaar eens gedaan kunnen zijn voor de Catalanen.

Vrijdag werd bekend dat de openbaar aanklager in Catalonië de club aanklaagt vanwege betalingen aan de voorzitter van de technische scheidsrechterscommissie van Spanje een aantal jaren geleden.

Marca is in de statuten van de UEFA gedoken en leerde daar dat de Europese bond Barcelona uit de Champions League kan weren om de reputatie van het toernooi te handhaven. In artikel vier van het competitiereglement staat dat clubs geweigerd kunnen worden als ze op enige wijze hebben deelgenomen aan het illegaal beïnvloeden van wedstrijden.

Voor corruptie kan een Spaanse rechter besluiten om het desbetreffende bedrijf op te heffen, wat het einde van Barcelona zou betekenen. Het is een extreem geval, maar behoort wel degelijk tot de opties als de aanklacht van de aanklager gegrond wordt verklaard.