Real Madrid verklaart openlijk de oorlog aan FC Barcelona

Beste vrienden zijn het nooit geweest, maar nu zit het er helemaal bovenhands op tussen deze twee Spaanse grootmachten. Real Madrid wil optimaal profiteren van de situatie en verklaart de Catalanen openlijk de oorlog.

FC Barcelona zit in hele slechte papieren nadat ze verdacht worden in een corruptieschandaal. Dat kan u HIER lezen. Real Madrid wil nu profiteren van de situatie en verklaart ze openlijk de oorlog. De voorzitter van Real Madrid, Florentino Pérez, heeft de raad van bestuur bijeengeroepen om te beslissen welke acties de club onderneemt zodra Barcelona is aangeklaagd door het parket.

Officiële verklaring van Real Madrid

Gezien de ernst van de beschuldigingen van het openbaar ministerie van Barcelona tegen FC Barcelona en twee van zijn voorzitters wegens gegronde vermoedens van corruptie en hun betrekkingen met de voormalige vicevoorzitter van de technische commissie van scheidsrechters, José María Enríquez Negreira, heeft de voorzitter morgen, zondag 12 maart 2023 om 12.00 uur, Raad van Bestuur dringend bijeengeroepen om te beslissen over de acties die Real Madrid passend acht met betrekking tot deze kwestie.

Volgens het Spaanse Marca wil Real Madrid zich burgerlijke partij stellen als benadeelde partij. Zo zouden ze hopen dat FC Barcelona zwaar wordt gestraft.