Bevrijde Loïs Openda herleeft na doelpuntendroogte met historische hattrick en blijft razend ambitieus

Loïs Openda bedankte zijn coach voor het vertrouwen met een hattrick. En dat nog eens in minder dan vijf minuten. Niemand deed in 50 jaar beter in Frankrijk.

Het is al de tweede hattrick van Openda dit seizoen en mocht dus al voor de tweede keer de wedstrijdbal meenemen naar huis. "Die krijgt een plaatsje thuis, naast de vorige matchbal in een mooie kast", zei Openda achteraf.

Bevrijding na lange tijd zonder goals

Openda stond al sinds half januari droog en was ook niet altijd meer zeker van een basisplaats. "Het was inderdaad nogal een moeilijke periode voor mij”, gaf Openda toe.

“Dit voelt aan als een bevrijding. Drie keer scoren na zo’n lange tijd zonder goals, dat is fantastisch. Dit geeft echt vertrouwen. Nu mag ik niet op mijn lauweren rusten, maar gewoon doorgaan en blijven scoren."

4’30’’ - In 4 minutes and 30 seconds, Loïs Openda has scored the fastest Ligue 1 hat-trick over the last 50 seasons, beating Matt Moussilou's (4'34'' with Lille against Istres in April 2005) by four seconds. Chrono. #CF63RCL https://t.co/naUHxTio7q