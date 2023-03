Bakayoko legt moment vast om te beslissen om al dan niet Rode Duivel te worden

Johan Bakayoko speelt zich momenteel in de kijker bij PSV. Het is uitkijken of bondscoach Domenico Tedesco plannen met hem heeft.

Vrijdag maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie voor de Rode Duivels bekend. Het is uitkijken of daarin ook een plaatsje is voor Johan Bakayoko. Hij speelde voor de nationale jeugdploegen van ons land, maar kan nog kiezen voor de seniors. Bakayoko heeft zijn keuze nog altijd niet gemaakt of hij effectief voor de Rode Duivels wil spelen. Door zijn afkomst kan hij ook kiezen voor Ivoorkust en heel binnenkort mag hij ook een paspoort van Rwanda aanvragen. “Ik weet het nog niet, eerlijk gezegd, het hangt van veel dingen af”, vertelt hij aan La Capitale. Al kan Domenico Tedesco hem vrijdag ook opbellen dat hij in de selectie zit. “Dat valt nog te bezien. Zodra ik het telefoontje krijg, is het tijd om een beslissing te nemen.”