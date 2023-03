Louwagie schildert heel deprimerend toekomstbeeld en ziet één zondebok: "Voor mij staat het licht op oranje"

Er was deze week heel wat euforie omwille van de Europese resultaten van Union, Anderlecht en Gent. Maar volgens Michel Louwagie is dat een eenmalig gebeuren en zal het in de toekomst veel moeilijker worden.

En daarvoor ziet hij één zondebok: de Belgische politiek. Terwijl in de ons omringende landen de voetbalclubs steun kregen tijdens covid moesten de Belgische extra betalen. "De sociale zekerheid ging omhoog. De recuperatie van de bedrijfsvoorheffing omlaag. Nu raken ze aan de gokreclame. En straks zal de alcoholreclame wel nog volgen, zeker?", zegt Louwagie in HLN. "De ganse profsport zal daaronder leiden, en al zeker de internationale prestaties." Louwagie zag eigenaars en investeerders veel geld in hun clubs pompen. "Dat zal niet blijven gebeuren. Ik weet niet of we in de toekomst nog kunnen rekenen op gelijkaardige resultaten. Voor mij staat het licht op oranje."