Xavi doet een opmerkelijke uitspraak en zou een drastische beslissing nemen als Barcelona schuldig wordt bevonden

FC Barcelona zit in zwaar vaarwater. De club wordt beschuldigd van corruptie en Xavi zou een opmerkelijke beslissing nemen als ze schuldig worden bevonden.

"Mensen mogen denken wat ze willen", reageerde Xavi zaterdagmiddag tijdens zijn perspraatje richting El Clásico. "Mij houdt het niet bezig. Ik weet dat ik legaal heb gewonnen." Reageert een vastberaden Xavi over het corruptieschandaal waar zijn club in betrokken is.

Hij schuwt de harde woorden niet en zou een opmerkelijke beslissing nemen als blijkt dat FC Barcelona schuldig wordt bevonden. "Als ik er op een dag achterkom, dat ik heb gewonnen dankzij de scheidsrechters, ga ik naar huis. Maar dat gevoel heb ik nooit gehad", was de voormalig aanvoerder van Barcelona stellig.