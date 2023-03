🎥 Enorm balen voor Courtois! Rode Duivel incasseert in extremis beslissende goal in Clásico, ook VAR speelt rol

In de Clásico dachten Thibaut Courtois en Real even dat ze met de volle buit aan de haal gingen, maar de 1-2 werd geannuleerd door de VAR. In blessuretijd maakte Barça dan zelfs nog de 2-1. Balen voor Real.

Thibaut Courtois demonstreerde alvast zijn waarde voor de Koninklijke met twee prima saves in de eerste vijf minuten in een bomvol Camp Nou. Bij Real zullen ze even later zeker gedacht hebben dat het weer één van die dagen was waarop ze het zouden klaarspelen. Via Araújo caprioleerde een voorzet in doel (0-1).

Een wel erg ongelukkige owngoal voor de Barça-verdediger. De thuisploeg gaf echter niet op, al stuitte Raphinha nog een keer op Courtois. Op slag van rust hingen de bordjes dan toch gelijk. Sergi Roberto plaatste van in de zestien meter de 1-1 in de rechterhoek. Courtois had kort voordien nog naar een ander schot gedoken.

Asensio tikte binnen met nog negen minuten op de klok, maar de VAR annuleerde dit doelpunt voor buitenspel. Geen 1-2 dus, wel nog de 2-1 in de 92ste minuut. Kessié schoof de winnende treffer nog tegen de touwen. Wat een moment om zijn eerste doelpunt te maken. Barça heeft nu 12 punten meer in de stand en kan de titel al ruiken.