🎥 Zonder geblesseerde Doku stunt Rennes tegen de sterren uit Parijs, straffe reeks van PSG doorbroken

Jeremy Doku werd door bondscoach Domenico Tedesco opgeroepen door voor de komende interlandperiode, maar voor de match van Rennes tegen PSG was hij niet fit genoeg.

Maar ook zonder Doku klaarden zijn ploegmaats de klus tegen PSG. Toko Ekambi bracht Rennes net voor rust op voorsprong. Met een lange bal over de PSG-verdediging werd Toko Ekambi voor doel gezet en hij maakte het ook af. En net na de rust werd het ook nog 0-2.

Kalimuendo-Muinga zorgde met zijn zevende van het seizoen voor de 0-2 eindstand. PSG verliest dus opnieuw en kan Marseille in de stand zien naderen tot op zeven punten, als dat wint van het Reims van Will Still.

PSG verliest zo na 36 wedstrijden zonder thuisnederlaag nog eens in de Ligue 1. De laatste nederlaag was al geleden van augustus 2021.

PSG's last 36 Ligue 1 home games:



WWWWWWWWWWDWWWWWWWWDDWWDWWWWWWWDWWWL



Rennes are the first away team to win since April 2021. 🤯