Boskamp rekent op een halve finale voor Union: "En dan gaat Anderlecht te klein zijn"

Union SG speelt de kwartfinale van de Europa League. Volgens Johan Boskamp is een finaleplaats zeker mogelijk voor de Brusselaars.

Union SG heeft volgens Johan Boskamp met Leverkusen zeker een haalbare tegenstander geloot voor de kwartfinale van de Europa League. In de volgende ronde wacht AS Roma of Boskamps geliefde Feyenoord.

Gelijk wie het wordt, ook een haalbare loting voor de Brusselaars… “Let op je woorden!”, is Boskamp heel streng in Het Belang Van Limburg. “Union tegen Feyenoord zou wel een schitterende halve finale zijn.”

Maar dan mag dat niet op het Lotto Park gespeeld worden, zo oordeelt Boskamp. “Dan kunnen ze beter de Heizel afhuren, want Anderlecht gaat te klein zijn voor die 100.000 Rotterdammers die in dat geval naar Brussel afzakken. Als er dan een goal valt, wordt de hele stad twee centimeter verplaatst.”

In principe een onmogelijke wijziging, want het stadion dat je opgeeft voor de knock-outfase van de Europese competitie moet hetzelfde zijn voor de achtste, kwart- of halve finale.