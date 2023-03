Kompany vergelijkt Haaland met... de allergrootsten die ooit het spelletje speelden

Erling Haaland blijkt een levensechte 'cheat code' te zijn voor Manchester City. De Noor zijn doelpuntentotaal werd deze week nog opgeschroefd met acht stuks. Ook Vincent Kompany zag het nu live gebeuren.

Haaland scoorde de eerste drie goals in de 6-0 overwinning van Manchester City tegen het Burnley van Kompany. Tegen zijn ex-ploeg had Kompany niets in de pap te brokkelen.

"Ik heb gespeeld tegen enkele grote spelers van deze tijd, zoals Messi, Ronaldinho, Zidane of Ronaldo. Zulke spelers zijn zo moeilijk af te stoppen, omdat ze altijd wel een manier vinden om te scoren en dat is bij Haaland net zo", zei Kompany na de match.

"Hij is al een superster, maar hij kan en wíl ook nog verbeteren. Zijn statistieken spreken nu al voor zich. Als hij zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij bij de allergrootsten gerekend worden."