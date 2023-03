Cruciale fout mag Tedesco niet maken: "Anders was Martinez nu nog bondscoach"

De Rode Duivels zijn begonnen aan een nieuw hoofdstuk. Domenico Tedesco moet de ploeg naar succes leiden.

Roberto Martinez gooide na het WK in Qatar de handdoek bij de Rode Duivels. Met Domenico Tedesco koos de voetbalbond een opvallende opvolger voor de Spanjaard. Het is alvast uitkijken wat hij op korte tijd kan verwezenlijken.

De Rode Duivels geven in deze interlandbreak Zweden en Duitsland partij. Meteen twee wedstrijden waarin gezien kan worden hoe zeer en hoe snel de Duitser zijn stempel kan drukken op de groep.

Volgens Francky Dury moet Tedesco zich focussen op drie zaken. “Resultaten halen, goed voetbal brengen en de kern verjongen”, vertelt hij aan HUMO.

Het wordt hoe dan ook een stijlbreuk met de vorige bondscoach. “Dat laatste heeft Martínez niet gedurfd. Anders was hij nu misschien nog bondscoach. Hij is op zeker blijven spelen met de spelers die hij kende. Toen hij voelde dat het op was, is hij vertrokken.”