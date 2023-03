Fabio Silva heeft nog wat te zeggen over zijn vertrek bij RSC Anderlecht

Fabio Silva werd afgelopen zomer bij RSC Anderlecht binnengehaald als spits. In januari trok hij de deur al achter zich dicht en vertrok hij naar PSV.

Fabio Silva werd door Anderlecht voor het volledige seizoen geleend van Wolverhampton. Hij scoorde 11 goals in 32 wedstrijden. In de wintertransferperiode vertrok hij alweer, om daarna te landen bij PSV Eindhoven in de Eredivisie.

Volgens verschillende geruchten konden Silva, die naar verluidt samen met Sebastiano Esposito in de spits wilde spelen, en trainer Brian Riemer niet meer door dezelfde deur. “Dat is gewoon onzin, ik had met iedereen een goede relatie bij Anderlecht”, zegt Silva bij Voetbal International.

“Die stap naar Anderlecht was net heel belangrijk voor mij. Ik moest het plezier terugvinden en het vertrouwen krijgen van mensen. Op mijn leeftijd moet ik veel kansen mogen missen om te leren. Dan heb je trainers nodig die dat snappen en je toch gewoon blijven opstellen.”

Dat was bij Anderlecht zo voegt Silva er nog aan toe. “Ze hebben mij de kans gegeven om me weer belangrijk te voelen in een team. Ik heb daar weer een goede stap kunnen zetten en daar ben ik iedereen dankbaar voor.”

Silva zou gevreesd hebben dat Anderlecht de top acht niet zou halen, waardoor hij begin april al einde seizoen zou hebben. Dat zou dan weer niet goed geweest zijn voor zijn vorm als belofteninternational.