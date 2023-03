De Bruyne merkt al verandering door trainerswissel en nam opmerkelijke stap nadat hij benoemd werd tot kapitein

Dat door de trainerswissel bij de Rode Duivels één en ander veranderd is, steekt Kevin De Bruyne niet onder stoelen of banken. Zijn aanvoerderschap hoort daar ook bij.

De kersverse kapitein heeft in Zweden de pers toegesproken. "Er is wel wat veranderd met de aanstelling van deze nieuwe bondscoach", zegt De Bruyne over de komst van Tedesco. "Het is alsof je als kind naar een nieuwe school gaat. Ik voel veel energie. Iedereen gaat op training voluit om de trainer te overtuigen en toont energie."

De Duitser wil ook voor een duidelijke spelstijl gaan, met hoge pressing. "Er zitten elementen van Manchester City in het spel. Al heb ik toch het gevoel dat het meer de Red Bull-filosofie is. Het hoge druk zetten, met jonge spelers en veel energie spelen. De intensiteit op het voorbije WK was minder. Dat zou nu beter moeten zijn."

Gesprek met Vertonghen

Een andere wijziging is dat De Bruyne voortaan aanvoerder is. "De coach zei dat hij me een leider vond. Ook gaf hij me de band omdat ik altijd zeg waar het op staat, positief en negatief. Ik vond het belangrijk om hier met Jan Vertonghen onder vier ogen over te praten. Want ik vond eigenlijk dat het Jan toekwam om aanvoerder te zijn."