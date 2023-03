Waarom het Anderlecht-duo Vertonghen-Debast gewoon basisspelers wordt onder Tedesco

Het was al uitkijken naar de eerste selectie van bondscoach Domenico Tedesco, maar wat gezegd van zijn eerste basiself? Daar heeft iedereen nog het raden naar, zeker omdat hij tijdens de week geen tipje van de sluier kwam oplichten. Volgens ons is er in de verdediging wel al een keuze gemaakt.

De bondscoach heeft niet al te veel tijd gehad, want vandaag reizen de Duivels al af naar Zweden. Door het afzwaaien van Toby Alderweireld in de verdediging verliest hij een schat aan ervaring én aan automatismen met de rest van de ploeg.

Vertonghen al zeker

Gaat hij met een twee- of driemansverdediging spelen? Die vraag is moeilijk te beantwoorden. In het verleden koos Tedesco dikwijls voor een 3-4-1-2-spelwijze bij zijn clubs. Maar of het nu met twee of drie centraal achterin is... Jan Vertonghen lijkt zeker van zijn plaats.

Waarschijnlijk kiest hij in elke linie voor ervaring. Op het middenveld heeft hij De Bruyne, in de aanval Lukaku. Vertonghen speelt op een hoog niveau na het WK en heeft de benodigde leiderskwaliteiten.

Debast à la Alderweireld

En daar gaat ook Zeno Debast van profiteren. Omdat de tijd zo kort is, lijkt de bondscoach te gaan kiezen voor de automatismen die de twee al opgebouwd hebben. Debast heeft ook die lange bal à la Alderweireld die hij als wapen kan gebruiken.

Debast heeft nog maar drie interlands gespeeld, maar werd ook al door Martinez gelanceerd als opkomende vaste waarde. Wout Faes lijkt zijn grootste concurrent.

Als we uitgaan van een driemansverdediging zou ook de derde man vast liggen, want Vertonghen zal dan centraal spelen. De enige andere linksvoetige verdediger in de kern is Arthur Theate. En die zou niet enkel spelen omwille van zijn voet, maar ook door het geweldige seizoen dat hij al had. Hij speelt alles bij Rennes en brengt ook de nodige agressiviteit bij.