Belofteninternational met Ibrahimovic als raadgever: "Soms denk ik aan oplossingen voor volgend seizoen"

De Belgische beloften bereiden zich in het Spaanse Pinatar voor op het EK beloften. Voor veel van de jonge spelers een hoogtepunt van het seizoen. Maar zeker voor Aster Vranckx, die in een transitiejaar zit bij AC Milan.

Vranckx krijgt er immers maar weinig kansen. 153 minuten over het hele seizoen tot nu toe slechts. "Ik wist dat dit seizoen vooral een leerproces zou worden", zegt hij bij Sporza.

"De concurrentie is groot en de stap naar de Italiaanse competitie niet evident. Of ik denk aan oplossingen voor volgend seizoen? Soms, maar dat zien we nog wel."

Vranckx doet er alles aan: extra trainingen, personal coach... In de fitness ziet hij ook dikwijls ene Zlatan Ibrahimovic. Die geeft hem ook raad.

"Het is moeilijk om er één ding uit te pikken", aldus Vranckx. "Zlatan praat vaak met alle jongeren en geeft constant tips. Het is ook de man die iedereen scherp houdt in de kleedkamer. Hij probeert iedereen rondom zich beter te maken."