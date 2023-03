Tedesco heeft alvast één zaak opgelost dat onder Martinez groot probleem was

De Rode Duivels spelen straks tegen Zweden en intussen is het nog altijd raden naar wie juist in de basis zal staan. Onder Roberto Martinez was dat meestal enkele uren voor de aftrap allang geen geheim meer.

Journalisten hadden de voorbije jaren 's morgens telkens al de opstelling. Deze keer is er wel een vermoeden, maar geen zekerheid. "Wat opvalt is dat niemand al het elftal voor vanavond kent. Wat dat betreft, is er wel een geslotenheid in de groep", aldus Wim De Coninck bij Sporza.

Daarmee bedoelt hij dat de spelers niet uit de biecht geklapt hebben. "Onder Martinez wist iedereen altijd al wel wie zou spelen, nu is het raden naar de 11 aan de aftrap."

Enkele jongens zijn natuurlijk altijd zeker van hun plek. "Courtois, De Bruyne en Lukaku zullen zeker spelen, maar of Vertonghen ook speelt, is een vraagteken. Voor de rest is het nieuwsgierig uitkijken."