Brazilië wil absolute topcoach aanstellen, maar heeft nog één probleem: "Gerespecteerd door iedereen die met hem werkte"

Brazilië is op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Tite. Voorzitter van de Braziliaanse bond, Ednaldo Rodrigues, heeft daarvoor de geknipte persoon in gedachten. Een absolute topnaam in het coachesgilde: Carlo Ancelotti.

Rodrigues sprak daar ook al publiekelijk over. "Ancelotti wordt unaniem gerespecteerd onder alle spelers", zei hij. "Niet alleen door iemand als Vinícius Júnior, maar door iedereen die met hem gewerkt heeft." "We weten dat hij de favoriet is van de spelers, maar ook de fans willen hem het liefst. Dat heb ik in elk stadion waar ik ben geweest al gehoord. Ik respecteer Ancelotti omdat hij eerlijk werkt. De man heeft natuurlijk geen introductie nodig, is een topcoach die al heel veel heeft gewonnen en we hopen dat hij bij ons nog veel meer zal winnen." Om hem te halen zullen ze wel een akkoord moeten vinden met Real Madrid. De Italiaan heeft er nog een contract tot 2024.