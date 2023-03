'Onana met andere Rode Duivel in de clinch voor knappe zomertransfer'

De carrière van Amadou Onana heeft in korte tijd een hoge vlucht genomen. Hij is nog geen drie jaar aan de slag als profvoetballer.

Het gaat hard voor Amadou Onana. Afgelopen zomer verkaste de Rode Duivel voor maar liefst 35 miljoen euro van Lille naar Everton. Zoals de kaarten er nu voor liggen zal hij ook deze zomer een toptransfer maken.

De interesse was er al in januari, maar Onana verkoos er toch voor om het seizoen bij Everton uit te doen. Omdat de ploeg in degradatiegevaar zit, is het uitkijken voor een andere ploeg richting volgend seizoen.

De nieuwe uitdaging zou in Chelsea liggen. De Londense ploeg is gecharmeerd door Onana, maar heeft met Roméo Lavia nog een andere kandidaat op het oog, zo schrijft TEAMtalk. En er is maar plaats voor één van de twee Rode Duivels.

Onana wordt ook genoemd bij stadsgenoot Arsenal. Daar heeft hij dan weer de concurrentie van Moises Caicedo van Brighton, zo meldt het medium nog.