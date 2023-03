Tedesco verrast op persconferentie voor match tegen 'zijn' Duitsland: "Niet mijn keuze geweest"

Duitsland - de Mannschaft, al mogen we dat niet meer gebruiken omdat het te pretentieus overkomt - is nog steeds een kracht om rekening mee te houden. Voor Domenico Tedesco is het weer de kans om het een en ander uit te proberen.

Domenico Tedesco wil zijn spelers aan de aftrap krijgen alsof het een match met inzet is. Maar is dat mogelijk in deze drukke periode van het jaar op clubniveau? "Ik heb er al over gesproken met enkele spelers en zij willen deze match echt spelen", aldus Tedesco.

Daarom ook dat er gekozen werd voor een tegenstander van formaat. "Dit is een wedstrijd die iedereen wil spelen, misschien wel meer dan tegen 'kleinere tegenstanders'", meent de bondscoach. "Dit Duitsland heeft zoveel goeie spelers. Wij willen ons niet verstoppen. Dat ze pas veertiende staan op de FIFA-ranking? Hoe wordt die lijst dan gemaakt?"

Tedesco wil progressie blijven maken, want voor hij zijn spelers opnieuw ziet is het al juni. Daarom wil hij ook met een positief gevoel zijn eerste kamp afsluiten. "Je moet altijd een wedstrijd ingaan om te winnen. Alles wat je doet op het veld, doe je om te verbeteren en te winnen. Het is niet het belangrijkste morgen, maar wel het enige wat telt."

Ik moet me aan niemand bewijzen

Zijn eigen rol minimaliseert hij, al is het in zijn Duitsland. "De media maken de positie van een trainer soms te belangrijk. Ik moet me aan niemand bewijzen en ben blij met wat ik al bereikt heb. Spelers winnen matchen."

Tedesco verraste toen hem gevraagd werd of hij er naar uitkijkt om in Duitsland te spelen. "Als ik de keuze had gehad, had ik hier waarschijnlijk nog niet willen spelen. Het is namelijk nog niet zo lang geleden dat ik hier was. We hebben ook nog maar drie trainingen gehad voor een wedstrijd tegen zo'n groot land."

Met Lukaku heeft hij alvast een spits die altijd en overal wil winnen. "Hij is in vorm. Dat toonde hij al op de trainingen in de aanloop naar Zweden. Ik ben blij dat hij scoorde, maar dat is niet het enige waarop hij beoordeeld wordt."